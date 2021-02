25 Şubat 2021 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:44

Sibel Can nasıl zayıfladı? sorusunun cevabı, sanatçının hayranları tarafından merak konusu oldu. Sibel Can, Kanal D ekranlarında başlayacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçının zayıfladığını görenler, "Sibel Can nasıl zayıfladı? Sibel Can kaç kilo verdi?" sorularının cevabını araştırmaya koyuldu. İşte güzel şarkıcının uyguladığı yöntemler.

SİBEL CAN NASIL ZAYIFLADI?

Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

Bir süre önce '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

Üç ayda 10 kilo veren ve hala zayıflamaya devam eden Sibel Can'ın haftada dört gün yaşam koçunun hazırladığı yemekleri yiyerek, bir saat yürüyüş yapıp ve yüzme ile zayıfladığı öğrenildi.

SİBEL CAN KAÇ KİLO VERDİ?

Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen Sibel Can'ın, yaklaşık 15 kilo verdiği, şimdilerde 55 kiloya düştüğü ve istediği kiloya inmesine çok az kaldığı konuşuluyor. 7 kilo daha vermeyi amaçlayan sanatçı, azmiyle zayıflamak isteyen hayranlarına örnek oluyor.

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can, 1 Ağustos 1970 yılından İstanbul'da doğmuştur. Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

14 yaşındayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı. Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı. Dönemin bilinen mekanları Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu.

Sibel Can'ın yaşının küçüklüğü sebebiyle gazinonun kapatılması üzerine, sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi. Maksim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı, Nükhet Duru tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olmuş, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkartan Sibel Can bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı. İlk dönem albümlerinde yapımcısı Orhan Gencebay olmuştur.

2000 yılında çıkarttığı İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can adlı albümle yeni bir döneme giren Sibel Can, 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışmış ve 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki "Çakmak Çakmak" isimli parçayla büyük başarı yakaladı. 2002'de Papatya ile Karabiber adlı sinema filminde başrolde yer aldı. 2006 yılında Özledin mi? albümü 200 binin üzerinde satış yaptığı için MÜ-YAP tarafından "Platin" ödülü ile ödüllendirilmiş, ödül programında Sibel Can aynı albümde yer alan söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Lale Devri" adlı şarkısına yine Sezen Aksu ile düet yapmıştır. 2009 yılında Benim Adım Aşk isimli albümünü çıkardı. 2011 yılında Seyyah albümünü çıkardı, albümdeki Hançer adlı parçası ile başarısı daha da arttı ve son olarak 2012 yılının Nisan ayında Meşk adlı albümünü çıkardı. 2014 yılının Şubat ayında Galata adlı albümünü çıkardı. Bir dönem Kaşmir Halı reklamlarında oynamış, uzun yıllar bu markanın yüzü olmuştur.

HAKAN URAL İLE EVLENDİ

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.