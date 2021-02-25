25 Şubat 2021 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:07

Hüsnü Şenlendirici, Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor. Ünlü klartnetçi, memleketi İzmir'in Bergama ilçesindeki satın aldığı çiftliğinde köy hayatı yaşıyor. Türk sanat müziğinden, arabeske varıncaya kadar geniş bir repertuvara sahip olan sanatçının özel yaşamı televizyonseverler tarafından araştırılıyor. Peki Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hüsnü Şenlendirici evli mi? İşte hayatı...

Hüsnü Şenlendirici, 1976 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girdi ve 4 yıl sonra okuldan ayrıldı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ EVLİ Mİ?

Klarnet sanatçısı Şenlendirici, eşi Nazire hanımdan 2007 yılında boşandı.

Babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu Laço ile yurt dışında birçok önemli festivallere katılan Şenlendirici, profesyonel müzik yaşamına böyle devam eder. Başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik etti.

Bunlardan bazıları; Özdemir Erdoğan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye, Fatih Kısaparmak, Zara, Kubat, Kayahan, Seda Sayan, Emel Sayın, Adnan Şenses, Zerrin Özer, Cengiz Kurtoğlu, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Serdar Ortaç, Athena, İzel, Ayna, Hande Yener, Hasan Cihat Örter, İlhan Erşahin, Mercan Dede...

Hüsnü Şenlendirici, memleketi İzmir'in Bergama ilçesindeki satın aldığı çiftliğinde köy hayatı yaşıyor. Çiftliğinde çapa yapıp, traktör kullanan Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besliyor. Ata topraklarında tarımla uğraşırken müzik çalışmalarına devam ediyor. Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek ile birlikte Taksim Trio grubunda da yer alıyor.

TAKSİM TRİO

Klarnette Hüsnü Şenlendirici, kanunda Aytaç Doğan, bağlamada ise İsmail Tunçbilek'in yer aldığı grup 2007'de kuruldu.

Aynı yıl Taksim Trio isimli bir albüm çıkaran üçlü, daha sonra özgün bestelerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar'ın parçalarının da yer aldığı Taksim Trio 2 albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son olarak 2016 yılında Ahi albümleriyle grup, uluslararası müzik piyasasında da isminden söz ettirmeye başladı.

ALBÜMLERİ

Brooklyn Funk Essentials / In The Buzzbag (1998)

Laço Tayfa / Bergama Gaydası (2000)

Laço Tayfa / Hicaz Dolap (2002)

Hüsn-ü Klarnet (2005)

Sunset Lounge EMI Arabia (2006)

Taksim Trio (2007)

Hüsnü Şenlendirici ve Trio Chios / Ege'nin İki Yanı (2010)

Hüsn-ü Hicaz (27 Ekim 2011)

Taksim Trio 2 (11.04.2013)

Hüsn-ü Avare (27 Kasım 2015)

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