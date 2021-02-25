Şarkılar Bizi Söyler ne zaman? Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'den müzik ziyafeti

25 Şubat 2021 Perşembe 13:45 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:45

Şarkılar Bizi Söyler başlıyor... Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarında yeni bir müzik programı doğuyor. Arabesk ve Fantezi müziğin güçlü sesleri ile her programda ayrı bir sanatçının şarkıları söylenecek. İlk bölümde Müslüm Gürses'in unutulmayan şarkıları ile izleyenlerin ruhunu doyuracak olan Şarkılar Bizi Söyler, bomba gibi geliyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler ne zaman?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler, ilk bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'da Kanal D'de olacak. Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in şarkılarından oluşan bir repertuarı seslendirecek olan sanatçılar, dinleyenlerin kulaklarının pasını silecek.

ŞARKILAR, MÜSLÜM GÜRSES'İ SÖYLEDİ...



Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

Birbirinden ünlü konuklar ve sürprizlerle, her Perşembe akşamı unutulmaz anların yaşanacağı programda, sevilen şarkılar, görkemli bir orkestra eşliğinde Türk müziğinin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun'un yorumuyla hayat bulacak; klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de onlara eşlik edecek.

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.