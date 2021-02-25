25 Şubat 2021 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:55

Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programı ile yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının "Ağlamak yok yüreğim, Hani bekleyecektin, telefonun başında" gibi şarkıları dillere pelesenk olmuştur. Programın tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte "Hakan Altun kaç yaşında, nereli? Hakan Altun kimdir?" gibi sorular arama motorlarında aratılmaya başlandı. Aslen Siirt doğumlu olan şarkıcı, Şarkılar Bizi Söyler programı ile Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. İşte Hakan Altun'un hayatı ve biyografisi...

HAKAN ALTUN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un bir de kız kardeşi vardır.

49 yaşında olan ve Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yapan Hakan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalışan Hakan Altun 1997'de görevini bırakarak vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.

2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.

Gonca Vuslateri ile beraber olan Hakan Altun bir süre önce ayrıldığını açıklamıştı.

HAKAN ALTUN'UN ALBÜMLERİ

Hakan (1999) (Bay Müzik)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)

Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)

Hediye (2005) (Esen Müzik)

Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)

Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)

Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)

Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)

Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)

Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)

Konu: Aşk (2017) (Poll Production)

Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)

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