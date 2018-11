Sinan Tuzcu kimdir kaç yaşında nereli Veda Atatürk filmi oyuncusu Sinan Tuzcu hangi dizi ve filmlerde oynadı Sinan Tuzcu evli mi eşi ve çocukları kim soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Hadi İpucu sorusu az önce instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışmasısının ipucusu TV+ uygulamasındaki Veda filmi oyuncularından Sinan Tuzcu ve Özge Özpirinçci oldu. Bizlerde Sen Anlat Karadeniz'de oynayan bir zaman Veda filmi ile öne çıkan oyuncu Sinan Tuzcu hakkında merak edilenleri bu haberimizde sizler için derledik. Sinema ve dizi oyuncusu Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 doğumludur. Sinan Tuzcu oyuncu olarak tanınsa da senaristlik de yapmıştır. Veda'da Mustafa Kemal Paşa’nın 25 yaş - 45 yaşındaki sahnelerini canlandıran Sinan Tuzcu’nun çekimleri 5 hafta sürdü. 5 hafta boyunca her gün 5 saatlik makyaj, saç ve bıyık uygulaması yapıldı. Trablusgarp’ta ve Çanakkale’de lider bir komutanı, Dumlupınar’daki Başkomutanı, Latife’nin eşi, Fikriye’nin ölümsüz aşkını; Atatürk’ü canlandıran Sinan Tuzcu’nun saçlarının ön kısmı kazıldı ve özel peruk yapıldı. Tuzcu için mavi lens kullanıldı ve takma burun kullanılmadan her çekim öncesi burnuna özel bir madde ile 250 kat uygulama yapıldı. Ihlamurlar Altında isimli dizi tanınmaya başlayan Sinan Tuzcu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar star.com.tr'de.

Hadi İpucu sorusu az önce instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışmasısının ipucusu TV+ uygulamasındaki Veda filmi oyuncularından Sinan Tuzcu ve Özge Özpirinçci oldu.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde, Kaleli ailesini yöneten, sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam olan Mustafa Kaleli karakterini canlandıran Sinan Tuzcu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde.

SİNAN TUZCU KİMDİR?



Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı.

Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.



Televizyonda 2006 yılında oynayan "Ihlamurlar Altında" dizisi ile tanındı. Yine 2006 yılında Engin Cezzar- Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı.



Sinan Tuzcu, 2007 yılında, ABC kanalında yayınlanacak Türk ABD ortak yapımı 3 bölümlük, The Treasure Of Ugarit, yani Ugarit Hazinesi adlı dizide Mustapha rolünü canlandırmıştır.



31 Mart - 15 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu eşi Dolunay Soysert ile yapmıştır.



2008 yılında Bosch'un reklam filminde eşi Dolunay Soysert ile birlikte oynadı.



Sinan Tuzcu, 9 Temmuz 2006 tarihinde oyuncu Dolunay Soysert ile evlendi.







Filmleri :

2003 - İnşaat

2003 - Çapraz Mantık

2005 - Net 2.0

2006 - Kabuslar Evi Seni Beklerken

2007 - Jack Hunter The tresures of Ugarit

2007 - Mavi Gözlü Dev : Nazım Hikmet

2007 - The Market

2007 - 2008 - Elveda Rumeli 2. Sezon

2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı

2008 - Adanalı (dizi) (Konuk Oyuncu)

2008 - Jack Hunter And the quest for Akhenaten Tomb

2008 - Pazar: Bir Ticaret Masalı

2008 - Mevlana - Aşkın Dansı

2008 - 2009 - Yol Arkadaşım

2009 - Altın Kızlar

2009 - Avatar (Türkçe Seslendirme)

2009 - Nefes

2009 - Orada

2010 - Veda

2012 - Babalar Ve Evlatlar

2013 - Aşk Ekmek Hayaller

2013 - Görüş Günü Kadınları

2013 - Yarım Kalan Mucize

2014 - Tanıklar



Tiyatro :



2007 - Hamlet / Duru Tiyatro

2005 - Ayşe Opereti / MKM

2003 - Haldun Taner Kabere / Mimar Sinan Oyuncuları

2002 - Release The Beat / Arcola Theatre

2002 - İstanbul 90 Derece / Eminönü Halk Eğitim Merkezi

2002 - Kırık Testi / Mimar Sinan Oyuncuları

2001 - Sevdalı Bulut / İstanbul Gölge Oyuncuları

Diziler:

2006 - Ihlamurlar Altında (dizi)

2008 - Çemberin Dışında (dizi)

2009 - Yol Arkadaşım (dizi)

2009 - Altın Kızlar (I) (dizi)

2009 - Nefes (dizi)

2011 - Aşk ve Ceza (dizi)

2011 - Mor Menekşeler (dizi)

2014 - Aşk Ekmek Hayaller (dizi)

2017- Sen Anlat Karadeniz