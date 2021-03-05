05 Mart 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 11:47

Oyuncu Sarp Akkaya ilk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştı.

Art arda başarılı işlerle izleyici karşısına çıkan Akkaya, kısa sürede dikkat çekti.

Milyonları ekran karşısına kilitleyen Muhteşem Yüzyıl'da da izleyici karşısına gelen Akkaya dizide 'Atmaca' karakterini canlandırmıştı.

Dizi biteli bir hayli zaman oldu ama sosyal medya Sarp Akkaya'yı konuşuyor.

Muhteşem Yüzyıl çekimlerinden bir sahne sosyal medya da viral oldu.

Başarılı oyuncu büyük bir inandırıcılıkla 'Atmaca'ya hayat verirken 'kestik' komutuyla saniyeler içerisinde rolden çıkıyor.

O anları sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Akkaya, "Muhteşem Yüzyıl'a oyunculuğum dışında bedenen de hazırlanmak büyük keyif veriyor. At binme ve kılıç dersleri beni mutlu ediyor" demişti.