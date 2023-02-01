İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8092
  • EURO
    20,453
  • ALTIN
    1165.41
  • BIST100
    4976.55
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sosyeteyi sarsan ölüm: Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu
Magazin

Sosyeteyi sarsan ölüm: Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu

Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, iş insanı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu.

Sabah1 Şubat 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Sosyeteyi sarsan ölüm: Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu
ABONE OL

Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu.

Aslı Çetiner'in kızından iki gün boyunca haber alamayınca, Londra'daki üniversitesini aradığı, okula da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Leyla'nın arkadaşlarının polis eşliğinde eve girince büyük bir şok yaşadığı, Leyla Çiftkurt'un evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Acı haberle yıkılan Aslı Çetiner, dün apar topar Londra'ya uçtu. Polis henüz Leyla'nın gizemli ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

  • Leyla Çiftkurt
  • Aslı Çetiner
  • Ölüm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.