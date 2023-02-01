Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu.

Aslı Çetiner'in kızından iki gün boyunca haber alamayınca, Londra'daki üniversitesini aradığı, okula da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Leyla'nın arkadaşlarının polis eşliğinde eve girince büyük bir şok yaşadığı, Leyla Çiftkurt'un evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Acı haberle yıkılan Aslı Çetiner, dün apar topar Londra'ya uçtu. Polis henüz Leyla'nın gizemli ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.