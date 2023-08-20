Süreyya Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı. Verdiği kilolarla ve zayıflığıyla adından sıkça söz ettiren Yalçın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda FenerbahçeSpor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir. Peki Süreyya Yalçın kimdir? İşte Süreyya Yalçın'ın son hali

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?



Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. Süreyya Yalçın, 39 yaşında ve aslen Diyarbakır Ergani doğumludur.

2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir.

Süreyya Yalçın 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaptı.

2016 yılında Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile evlenen Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.

Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın, Dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. 30 yılı aşkın bir süre Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde büyük inşaat projelerine imza atarak, Forbes dergisinin 2005 yılında yayınladığı "en zenginler" listesinde beş milyar doları aşan servetiyle 21. sırada, dünyanın da 721. zengini arasında yer aldı.

Aslen Diyarbakır Ergani'li olan Süreyya Yalçın'ın babası, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.

Yalçın daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara "Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok" şeklinde cevap vermişti. İşte Süreyya Yalçın'ın son hali