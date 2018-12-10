Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı son dakika 2019 Survivor Türk Yunan takımında kimler olacak? Survivor 2019'da nasıl bir değişiklik yapılacak? sorularına ilişkin beklenen ilk açıklama geldi. Survivor 2019 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı Pantene Altın Kelebek kırmızı halıda Survivor 2019’la ilgili merak edilenleri anlattı. Ilıcalı, tarih sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Survivor, her sene en çok izlenen ve severek takip edilen yarışma programlarından. Ama bu sene alıştığımız gibi olmayacak. Daha farklı bir konsept ve yeni sürprizler var. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre All Star konseptini bu sene ekranlarda göremeyeceğiz. Çünkü yeni bir sürpriz var. Bu seneki Survivor'un olayı, Yunan ve Türk takımları arasında gerçekleşecek rekabet. Survivor 2019 ile ilgili merak edilen son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

2019 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının ne zaman başlayacağını açıklayarak, "Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacak." dedi.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan Acun Ilıcalı, kırmızı halıda Survivor 2019 hakkında bilgi verdi. Acun Ilıcalı, Cengiz Semercioğlu’nun “Survivor ne zaman başlayacak?” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Survivor şubat başı başlıyor, Türkiye-Yunanistan var. Çok acayip yarışmacılar var. Hiç öyle popüler gözüyle bakmayalım, iki tane mermi gibi takımın hayat mücadelesi var. Seyredenler pişman olmaz.”



Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adanın görüntülerini Instagram üzerinden paylaşmıştı. Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için yine Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.

Survivor 2019'da bomba değişiklik!



Survivor'un olayı, Yunan ve Türk takımları arasında gerçekleşecek rekabet. Ek olarak takımlarda da hiç tanımadığımız yüzler olacak bu sene. Bu da ayrıca iyi bir haber; çünkü yeni insanlara alışmak, kişiliklerini tanımak izleyiciye her zaman daha çok keyif veriyor.



Geçen yıl Hilmi Cem'e Survivor-Yunanistan takımından talip çıkmış, konu epey de konuşulmuştu. Şimdi bu seneki işbirliğinde her ne kadar rakip olsalar bile hiç belli olmaz.

Türk takımından Yunan takımına, ya da Yunan takımından Türk takımına gönlü kayanlar olabilir.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan Acun Ilıcalı, kırmızı halıda Survivor 2019 hakkında bilgi verdi.



“MERMİ GİBİ İKİ TAKIM VAR”



Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Yarışmadaki ünlü isimlerin sorulması üzerine ise Ilıcalı, “Medyatik olması önemli değil. Bu sene iki mermi gibi takımın zorlu koşullarda yaşam mücadelesini izleyeceğiz. Hem Türkiye hem de Yunanistan takımlarında çok iyi yarışmacılar yer alacak’ şeklinde konuştu. Ilıcalı ayrıca ‘2018 yılı çok güzel bir yıl oldu bizim için. Dünyaya açıldık. Dominik’ten Altın Kelebek töreni için geldim” dedi.



YENİ SURVIVOR ADASININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI



Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de, Survivor’ın çekileceği Dominik’teki yeni adanın görüntülerini paylaşmıştı. Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi, 2019 yılında başlayacak olan Survivor için hazırlıklara başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon için tüyoları vermiş ve “Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun” demişti.

2019 SURVİVOR TÜRK YUNAN TAKIMINDA KİMLER OLACAK?

Takımla ilgili yarışacak yarışmacılar henüz belli değil. Konu ile ilgili yeni gelişmeler gelmesi halinde h a berimizdeki yerini alacaktır.