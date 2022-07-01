Survivor All Star şampiyon kim oldu? 2022 Survivor birincisi ne ödül aldı?

Şampiyonluk heyecanında Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı. Oylama sonucunda Survivor birincisi olan isim şampiyonluk kupasını kaldırdı. Peki Survivor All Star şampiyon kim oldu? Survivor birincisi ne ödül aldı? İşte final gecesinde yaşananlar..

SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYON KİM OLDU?

TV8'de canlı yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının finalinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için mücadele etti.

Son 4 finalistten Ayşe ve Batuhan SMS oylamasında diğerlerinden daha az oy alarak elendi.

SMS oylamasıyla yarışmanın galibi Nisa Bölükbaşı oldu. Rakibinden daha fazla oy alan Nisa, 2022 Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 FİNAL HEYECANI

İstanbul Haliç tersanesinde organize edilen Survivor final bölümü, büyük bir heyecanla takip edildi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programın final gecesine bu yıl elenen yarışmacılar ve aileleri de dahil birçok ünlü isim de katıldı.

Survivor All Star'da final gecesinin heyecanı yaşanırken finalistler için hazırlanan özel klipler büyük beğeni topladı.

En çok oyu alan Nisa şampiyonluğa ulaşarak büyük ödülün de sahibi oldu.

SURVİVOR BİRİNCİSİ NE ÖDÜL ALDI?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Survivor All Star 2022 birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para alacağı konuşuluyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 1998 yılında Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel olarak kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Bölükbaşı, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.

15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.