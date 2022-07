Survivor Batuhan'ın annesinin açıklamaları final öncesinde sosyal medyaya damga vurdu. Oğlunun hakkının yendiğini iddia eden Gülhayat Karacakaya'nın açıklamalarına Acun Ilıcalı'dan cevap gecikmedi. Peki Survivor Batuhan'ın annesi ne dedi? İşte Acun Ilıcalı'nın final gecesi Batuhan Karacakaya'nın annesine verdiği cevap

SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİNDEN SERT SÖZLER!

Survivor All Star'da dün gece final heyecanı yaşandı. Yarışmada son 4'e kalan finalistlerden Nisa, SMS oylamasında rakibi Adem'i eleyerek Survivor şampiyonu oldu. Önceki gece SMS oylamasında elenen yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Acun Ilıcalı ve ekibini yaylım ateşine tuttu.

Batuhan Karacakaya'nın annesi, oğlunun üçüncü olması üzerine çılgına döndü ve sosyal medya hesabından tartışmaya sebep olacak paylaşımlarda bulundu.

İşte Survivor Batuhan'ın annesin olay paylaşımı:

"Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım. Çırpındım oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak"

Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star finalinde yer almaması dikkat çekti.

ACUN ILICLALI CEVAP VERDİ

Batuhan'ın şampiyonluğu kazanamaması ardından Batuhan'ın annesinin duruma tepki gösterdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, canlı yayında açıklamada bulundu ve "Bir anneye yakışmıyor.' dedi.

Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi: "Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl maalesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize. Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor.

Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum. Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."

"HIKAYEM NOKTALANDI"

Batuhan Survivor'a veda ederken, "Hikayem burada noktalandı. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı

BATUHAN: BENİM DE MEKTUBUM VAR, BEKLEYİN!

Annesi ve Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevapsız kalan Batuhan Karacakaya ise Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" ifadelerini kullandı.