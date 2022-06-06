Survivor Evrim, bu hafta eleme adayları arasında yer aldı. Kırmızı takımda olan yarışmacının, yapılacak olan SMS oylaması sonucunda adaya veda edip etmeyeceği belli olacak. Voleybolcu kimliği ile bilinen Evrim Keklik, 2020 yılında Survivor'a katılmış ve yarışmada 8. olmuştu. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Evrim Keklik 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Survivor Evrim, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Voleybolcu kimliği ile bilinen Evrim Keklik, voleybol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.

11 yıl süren voleybol macerası omzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle sona eren Evrim Keklik 2020 yılında Survivor'a katılmış ve yarışmada 8. olmuştur. Bu sezon Survivor All Star kadrosunda yer alan Evrim Keklik 12 kez girdiği potada rakiplerini birer birer elemeyi başarmıştır.

SURVİVOR EVRİM NERELİ?

Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır.