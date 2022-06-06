Survivor 2022 All Star yarışmasında finale yaklaşılırken takımlar arasındaki rekabet de artıyor. Yarışmadaki performansının yanı sıra arkdaşlarıyla girdiği polemiklerle de sık sık gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Peki Survivor Nisa kimdir, boyu kaç cm? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi.

Annesi Çekya vatandaşı olan sporcunun babası ise Türk vatandaşıdır.

Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu.



2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni yapıyor

Survivor All Star 2022 kadrosuna dahil olan Nisa Bölükbaşı, 1.70 boyundadır.