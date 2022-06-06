İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5751
  • EURO
    17,8135
  • ALTIN
    985.94
  • BIST100
    2649.8
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Survivor Nisa kimdir, boyu kaç? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında?
Magazin

Survivor Nisa kimdir, boyu kaç? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında?

Survivor Nisa Bölükbaşı, yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçiminin ardından adaya veda eden isim belli olacak. Peki Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli?

6 Haziran 2022 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Survivor 2022 All Star yarışmasında finale yaklaşılırken takımlar arasındaki rekabet de artıyor. Yarışmadaki performansının yanı sıra arkdaşlarıyla girdiği polemiklerle de sık sık gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Peki Survivor Nisa kimdir, boyu kaç cm? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi.

Annesi Çekya vatandaşı olan sporcunun babası ise Türk vatandaşıdır.

Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu.

2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni yapıyor

Survivor All Star 2022 kadrosuna dahil olan Nisa Bölükbaşı, 1.70 boyundadır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.