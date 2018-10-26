Tuğçe Saatman kimdir kaç yaşında sevgilisi İlker Aycı kimdir evleniyorlar mı? Tuğçe Saatman İlker Aycı biyografileri haberimizde yer alıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen Tuğçe Saatman İlker Aycı çifti hakkında merak edilenler araştırılıyor. 18 Kasım 2018'de nikah masasına oturmaya hazırlanan İlker Aycı ve Tuğçe Saatman çiftinin düğünleri için geri sayım başladı. Çiftin düğünü Esma Sultan Yalısında gerçekleşecek. Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tanıklık edecek. THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. 1994 yılında lisans eğitiminden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başladı. 1997 yılında yüksek lisans programından mezun oldu. Daha sonra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Hamdi Topçu'nun görevinden istifa etmesinin ardından THY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 47 yaşındaki İlker Aycı getirildi.

İLKER AVCI VE TUĞÇE SAATMAN NE ZAMAN EVLENİYOR?

18 Kasım 2018'de nikah masasına oturmaya hazırlanan İlker Aycı ve Tuğçe Saatman çiftinin düğünleri için geri sayım başladı. Çiftin düğünü Esma Sultan Yalısında gerçekleşecek. Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tanıklık edecek.

TUĞÇE SAATMAN KİMDİR?

Tuğçe Saatman, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Tuğçe Saatman, lise öğrenimini Mev İzmir Özel Avni Akyol Lisesi'nde tamamlamıştır . Üniversite eğitimi için Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlayan ve bu bölümü tamamlayan Tuğçe Saatman, İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır. Kariyerini ekran önünde sürdürmeye karar veren Tuğçe Saatman, babasının da vermiş olduğu destek ile spor spikerliğine başlamış ve Lig Tv ekranlarında Yılın Kadın Spor Spikeri seçilmiştir.

Tuğçe Saatman konuk olarak katıldığı Üç Adam programında ofsayt taktiği ve ofsaytın tanımı için "ofsaytı anlamak değil anlatmak zor" açıklaması ile büyük alkış almıştır.

İLKER AYCI KİMDİR?

THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. 1994 yılında lisans eğitiminden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başladı. 1997 yılında yüksek lisans programından mezun oldu.

YÜKSEK LİSANSINI YAPARKEN İŞ HAYATINA DA ATILMIŞTI

Üniversiteyi bitirdiği 1994 yılında vakit kaybetmeden iş hayatına başlayan İlker Aycı, Kurtsan İlaçları A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Universal Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinde birçok görevde yer aldı. Bu işlerin sonrasında 2005 ve 2006 yılları arasında Başak Sigorta A.Ş., 2006 ve 2011 yılları arasında Güneş Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.2011 yılı Ocak ayında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı'na atanan İlker Aycı, 4 Nisan 2014 tarihinde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirildi.

THY YÖNETYİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ

Daha sonra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Hamdi Topçu'nun görevinden istifa etmesinin ardından THY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 47 yaşındaki İlker Aycı getirildi.