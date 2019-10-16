Türk gelinliği Ortadoğu’ya damgasını vurdu
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen ve dünyanın en önemli moda haftalarından gösterilen Beyrut Fashion Week’te Türk gelinlikleri damgasını vurdu.
Fuardaki tek gelinlik modacısı İzmirli modacı Pınar Bent oldu. Gelinlik tasarımlarını görkemli bir defile ile tanıtan Bent, defile sonrası özellikle Lübnan ve Katar’dan çok sayıda sipariş aldı. Pınar Bent, büyük bir etkinlikte Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı tasarımları yüzde yüz yerli ve milli malzemelerden oluşturduğunu söyledi. Bent “Beyrut Fashion Week’e özellikle Katar’dan katılım çok yüksekti. Başta Katar ve Lübnan olmak üzere çok sayıda ülkeden gelinlik siparişi aldım. Amacım tüm dünyada ülkemizi ön plana çıkartmaktı, başarılı olduğuma inanıyorum” dedi.
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