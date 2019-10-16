23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9262
  • 6,5473
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Türk gelinliği Ortadoğu’ya damgasını vurdu 

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen ve dünyanın en önemli moda haftalarından gösterilen Beyrut Fashion Week’te Türk gelinlikleri damgasını vurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fuardaki tek gelinlik modacısı İzmirli modacı Pınar Bent oldu. Gelinlik tasarımlarını görkemli bir defile ile tanıtan Bent, defile sonrası özellikle Lübnan ve Katar’dan çok sayıda sipariş aldı. Pınar Bent, büyük bir etkinlikte Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı tasarımları yüzde yüz yerli ve milli malzemelerden oluşturduğunu söyledi. Bent “Beyrut Fashion Week’e özellikle Katar’dan katılım çok yüksekti. Başta Katar ve Lübnan olmak üzere çok sayıda ülkeden gelinlik siparişi aldım. Amacım tüm dünyada ülkemizi ön plana çıkartmaktı, başarılı olduğuma inanıyorum” dedi. 

  

BAE kanalından alçak oyun: Muhabirin tavırları dikkat çekti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

ABD'nin YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı

ABD'nin YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı

'Man in the middle attack' çökertildi

'Man in the middle attack' çökertildi

Sosyal medyadan terör propagandası: 5 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandası: 5 tutuklama

Rus uzmanlar geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor

Rus uzmanlar geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Evinin bahçesinde başladı, şimdi Tayvan'a ihraç edecek

Evinin bahçesinde başladı, şimdi Tayvan'a ihraç edecek

Yapımı 7 gün sürüyor: Ne reçeli olduğunu bir bilseniz...

Yapımı 7 gün sürüyor: Ne reçeli olduğunu bir bilseniz...

Prens Harry ve Meghan Markle'a Elton John'dan destek

Prens Harry ve Meghan Markle'a Elton John'dan destek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA