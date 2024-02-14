Ünlü oyuncu İslamofobik yorumu nedeniyle özür diledi

ABD'li ünlü oyuncu Selma Blair, geçtiğimiz hafta sosyal medyada İslam karşıtı bir yorum paylaştığı için özür diledi.

"Cruel Intentions" ve "Legally Blonde" filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu, yorumunu göçmenlik reformu savunucusu Abraham Hamra'nın bir paylaşımına cevap olarak yapmıştı.

Oyuncu Blair, "Tüm bu terörist destekçisi serserileri sınır dışı edin. İslam, Müslüman ülkeleri yok etti ve şimdide buraya gelip çarpıtılmış gerekçelerle zihinleri yok ediyorlar. Yalancı olduklarını biliyorlar. Kaderlerine razı olsunlar." şeklinde tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Blair, sosyal medyada geniş çapta yayılan ve tepkiler sonrası sildiği paylaşımı için özür diledi.

Instagram'da takipçilerine seslenen Blair, "Bulunduğumuz zaman dünyanın dört bir yanında pek çok kişi için büyük acı ve ıstırap dolu bir dönem, ancak aynı şekilde kullanılan kelimelerin ne kadar önemli olduğunu anlama zamanı. Abraham Hamra'nın 7 Ekim Hamas'ın ABD'ye girişinin yasaklanmasına karşı çıkan iki kongre üyesiyle ilgili bir yazısına yorum yaptım. Yorumumda yanlışlıkla ve istemeden Müslümanları radikal İslamcılarla ve yobazlarla bir tuttum; bu korkunç bir hataydı ve istemeden sayısız insanı incitmeme neden oldu; bundan derin pişmanlık duyuyorum." diye açıklama yaptı.

ÜNLÜ OYUNCU PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

51 yaşındaki Blair, "hatasını" fark eder etmez söz konusu yorumu kaldırdığını söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: Nefret ve yanlış bilgi bugünlerde çok kolay yayılıyor. Bu kez buna kendim sebep oldum. Yazımda hata yaptım ve Müslüman toplumunu anlaşılabilir bir şekilde üzdüğümün tamamen farkındayım. Dünyanın her yerinde barışsever tüm topluluklara saygı duyuyor ve onları seviyorum. Geçmişte beni eğiten ve yol gösteren Müslüman dostlarım oldu. Onların sevgisini ve anlayışını ileriye taşımaya kararlıyım. Cehalet ve öfkenin çöküşümüz olmasına izin veremeyiz. Elimi alçakgönüllülükle kaldırıyorum ve zinciri kırmak için gönüllü oluyorum. Beni tanıyanlar, nereye gidersem gideyim, tüm ötekileştirilmiş topluluklar için tutunacak dallar, üzerinde buluşacak köprüler yaratmaya çalıştığımı bilirler. Kendimi nefrete değil, hoşgörü ve barış isteyen herkese adadım.

Oyuncu mesajını "Müslüman toplumunda sözlerimle kırdığım kişilerden, arkadaşlarımdan ve incittiğim herkesten özür diliyorum." diye tamamladı.