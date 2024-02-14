İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,751
  • EURO
    32,9611
  • ALTIN
    1969.41
  • BIST100
    8950.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncu İslamofobik yorumu nedeniyle özür diledi
Magazin

Ünlü oyuncu İslamofobik yorumu nedeniyle özür diledi

ABD'li ünlü oyuncu Selma Blair, sosyal medyada İslam karşıtı bir yorum paylaştığı için özür diledi. 'Legally Blonde' yıldızı sosyal medya paylaşımını 'korkunç bir hata' olarak nitelendirdi.

Star Gazetesi14 Şubat 2024 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu İslamofobik yorumu nedeniyle özür diledi
ABONE OL
ABD'li ünlü oyuncu Selma Blair, geçtiğimiz hafta sosyal medyada İslam karşıtı bir yorum paylaştığı için özür diledi.

"Cruel Intentions" ve "Legally Blonde" filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu, yorumunu göçmenlik reformu savunucusu Abraham Hamra'nın bir paylaşımına cevap olarak yapmıştı.

Oyuncu Blair, "Tüm bu terörist destekçisi serserileri sınır dışı edin. İslam, Müslüman ülkeleri yok etti ve şimdide buraya gelip çarpıtılmış gerekçelerle zihinleri yok ediyorlar. Yalancı olduklarını biliyorlar. Kaderlerine razı olsunlar." şeklinde tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

GERİ ADIM ATTI

Blair, sosyal medyada geniş çapta yayılan ve tepkiler sonrası sildiği paylaşımı için özür diledi.

Instagram'da takipçilerine seslenen Blair, "Bulunduğumuz zaman dünyanın dört bir yanında pek çok kişi için büyük acı ve ıstırap dolu bir dönem, ancak aynı şekilde kullanılan kelimelerin ne kadar önemli olduğunu anlama zamanı. Abraham Hamra'nın 7 Ekim Hamas'ın ABD'ye girişinin yasaklanmasına karşı çıkan iki kongre üyesiyle ilgili bir yazısına yorum yaptım. Yorumumda yanlışlıkla ve istemeden Müslümanları radikal İslamcılarla ve yobazlarla bir tuttum; bu korkunç bir hataydı ve istemeden sayısız insanı incitmeme neden oldu; bundan derin pişmanlık duyuyorum." diye açıklama yaptı.

ÜNLÜ OYUNCU PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

51 yaşındaki Blair, "hatasını" fark eder etmez söz konusu yorumu kaldırdığını söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: Nefret ve yanlış bilgi bugünlerde çok kolay yayılıyor. Bu kez buna kendim sebep oldum. Yazımda hata yaptım ve Müslüman toplumunu anlaşılabilir bir şekilde üzdüğümün tamamen farkındayım. Dünyanın her yerinde barışsever tüm topluluklara saygı duyuyor ve onları seviyorum. Geçmişte beni eğiten ve yol gösteren Müslüman dostlarım oldu. Onların sevgisini ve anlayışını ileriye taşımaya kararlıyım. Cehalet ve öfkenin çöküşümüz olmasına izin veremeyiz. Elimi alçakgönüllülükle kaldırıyorum ve zinciri kırmak için gönüllü oluyorum. Beni tanıyanlar, nereye gidersem gideyim, tüm ötekileştirilmiş topluluklar için tutunacak dallar, üzerinde buluşacak köprüler yaratmaya çalıştığımı bilirler. Kendimi nefrete değil, hoşgörü ve barış isteyen herkese adadım.

Oyuncu mesajını "Müslüman toplumunda sözlerimle kırdığım kişilerden, arkadaşlarımdan ve incittiğim herkesten özür diliyorum." diye tamamladı.

  • Selma Blair
  • Legally Blonde
  • İslamofobi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.