İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3106
  • EURO
    28,7498
  • ALTIN
    1655.62
  • BIST100
    8236.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu

Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulundu. Oyuncunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, ölmeden önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
ABONE OL

Tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Şehitler Parkı'nda ölü halde bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yerde hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Seda Fettahoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"SİLAHI YENİ ALMIŞ VE BURADA KAFASINA ATEŞ ETMİŞ"

Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl, "Saat 10.00 gibi bir ambulans geçti, onu gördüm. Sonra mahallenin whatsapp grubunda bir komşumuz, mahalledeki parkta bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir hanımın kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. Sonra yine mahalle grubunda kişinin bir oyuncu olduğunu yazdılar. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Benim mahallemde ikamet etmiyor. Hanımefendi dışarıdan gelmiş. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla, silahı yeni almış, gelmiş burada oturmuş ve maalesef kafasına ateş etmiş" dedi.

"İNTİHAR DİYE DUYDUK"

Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde çalıştığını söyleyen Tuğrul Yüksel isimli vatandaş ise, "Ambulansları ve polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş diye duyduk, intihar diye duyduk. Kim olduğunu öğrenemedik, sanatçı diye duyduk. Polisler de bizi buraya yaklaştırmadı zaten. Biz de uzaktan baktık" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA "YAŞAMI SEV, BEDENİ KORU" PAYLAŞIMI

Öte yandan, ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Fettahoğlu'nun paylaşımlarında son derece mutlu olduğu ve bir fotoğrafının altına "Yaşamı sev, bedeni koru" etiketi yazdığı görüldü. Ayrıca, Fettahoğlu'nun doğum gününün de dün olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.