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  • Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın acı günü: Babası ve üvey annesi yangında öldü
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Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın acı günü: Babası ve üvey annesi yangında öldü

Bartın'da bir evde çıkan yangında tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ile üvey annesi öldü.

AA7 Nisan 2023 Cuma 13:44 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın acı günü: Babası ve üvey annesi yangında öldü
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Merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bartın Belediyesi itfaiye görevlilerince müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evin ikinci katında yaşayan Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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