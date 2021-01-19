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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 10 Ocak günü, İzmir'den dönerken bir arkadaşının kullandığı lüks otomobil ile kaza yaptığı ortaya çıktı.

DHA19 Ocak 2021 Salı 14:21 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 14:22
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Kaza, Çiftlikköy ilçesi Kılıç Kavşağı’nda 10 Ocak günü meydana geldi. Tolgahan Sayışman, bir iş görüşmesi için adının Tuncay olduğu öğrenilen arkadaşıyla birlikte kara yoluyla İzmir’e gitti. İkili, Tuncay'ın kullandığı otomobil ile İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Ancak önlerinde ilerleyen bir araç kaza yapınca Tuncay, otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazadan Sayışman ile arkadaşı, emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza yerinde bulunan trafik ekiplerinin yardımına koştuğu Sayışman ve arkadaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kaza yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen oyuncu ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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