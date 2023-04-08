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Magazin

Usta oyuncu Rana Cabbar yoğun bakımda

78 yaşındaki usta oyuncu Rana Cabbar'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cabbar yoğun bakımda tedavi görüyor.

8 Nisan 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Usta oyuncu Rana Cabbar yoğun bakımda
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu'da rol alan usta oyuncu Rana Cabbar'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

"KONTROL ALTINDA, İLGİYE İHTİYACI VAR"

78 yaşındaki Rana Cabbar ile ilgili üzen haberi oyuncu Metin Yıldız sosyal medyadan verdi. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, şu anda Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük üstad Rana Cabbar hastalanıyor, durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriliyor. Doktoruyla konuştum. Şu an durumu geldiğinden daha iyi. Kontrol altında. İlgiye ve bakıma ihtiyacı var."

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