Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu'da rol alan usta oyuncu Rana Cabbar'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

"KONTROL ALTINDA, İLGİYE İHTİYACI VAR"

78 yaşındaki Rana Cabbar ile ilgili üzen haberi oyuncu Metin Yıldız sosyal medyadan verdi. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, şu anda Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük üstad Rana Cabbar hastalanıyor, durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriliyor. Doktoruyla konuştum. Şu an durumu geldiğinden daha iyi. Kontrol altında. İlgiye ve bakıma ihtiyacı var."