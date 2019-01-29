Yalçın Menteş kimdir son dakika sağlık durumu nasıl Yalçın Menteş kaç yaşında aslen nereli

Yalçın Menteş, yoğun bakıma alınmasıyla birlikte gündeme geldi. İnternet üzerinden Yalçın Menteş kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt arıyor. Ünlü oyuncu Yalçın Menteş’in sağlık durumu ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere 2013'te kangren olan bacağı kesilen Yalçın Menteş biyografisi, hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte Yalçın Menteş kimdiri ve sağlık durumu ile ilgili detaylar..

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve kangren hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen Yalçın Menteş, yoğun bakıma kaldırıldı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, oyuncu Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



DURUMU KRİTİK

Yalçın Menteş'in oyuncu dostu Kağan Öztop ise şunları söyledi: 2 gün önce solunumunda sıkıntı yaşayınca Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin aciline kaldık. İki kez kalbi durdu. Bu sabah başka bir hastaneye getirdik. Doktorlar durumunun kritik olduğu söyledi...







DUA İSTEDİ!



Usta oyuncu için dua isteyen Onur Akay, “Bazı belediyeler, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş'i özel gecelerde seyircisiyle buluşturmuştu.



Yalçın Menteş, aslında yeniden sahnelere dönmek istiyordu ama çok küstü! Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?



Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv’ de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.



Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı’nı kurdu. Bir ara İzmir’deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV’de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.





1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.