Yemekteyiz birincisi kim oldu 25 Ocak Yemekteyiz'de bu hafta ödülü kim kazandı

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. 25 Ocak tarihli Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki finalinde sonuçlar açıklandı. Her hafta yeni yarışmacıların katıldığı ve Cuma günü ise haftanın birincisinin belli olduğu "Yemekteyiz birincisi kim, bu hafta ödülü kim kazandı" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Programın sunucusu Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi açıkladı

Yemekteyiz yarışması bugün haftanın finalini yapıyor. Birbirinden farklı karakterlerin yarıştığı Yemekteyiz’de haftanın birincisi 10 bin TL’lik ödülün de sahibi oluyor.

Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bir yarışmacının, diğer dört rakibini ve programın sunucusu Onur Büyüktopçu’yu ağırladığı Yemekteyiz, bugün 306. Bölümüyle bir haftayı daha geride bırakacak. Gün sonunda haftanın değerlendirmesi yapılacak, 10 bin TL’lik ödülü kazanan isim akşam saatlerinde belli olacak.

Yemekteyiz kaldığı yerden devam ederken yarışmada Onur Bey’in vereceği puanlarda etkili olacak.



YEMEKTEYİZ 21-25 OCAK YARIŞMACILARI



ESRA SAKIZCI KİMDİR?



Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor. Sosyal hayatına çok önem veren Gülten Hanım, yemek yapmayı da yemeyi de çok seviyor.



MURAT BAYRAM



39 yaşındaki Murat Bayram, muhabir ve radyoda da program yapıyor. Aslen Tranzonlu olan ve İstanbul’a Yemekteyiz için gelen Murat Bayram, oldukça heyecanlı ve tezcanlı bir yarışmacı.



ŞEVİN YILMAZ



Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Şevin Yılmaz, üst düzey yönetici asistanı olarak çalışıyor. 30 yaşında olan Şevin Yılmaz Aslen Gaziantepli.



GÜLTEN DEMİR



Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Mert Görcük ile yarışan Gülten Demir, ilk gün hayatına dair bilgiler vermişti. Aslen Kastamonulu olan Gülten Demir, 51 yaşında. 27 yıllık evli olan Gülten Hanım’ın 22 yaşında bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. 16 senedir tekstil işiyle uğraşan Gülten Demir, aşırı dobra bir kadın ve üzerine gidilmediği sürece sinirlenmediğini söylüyor.



MERT GÖRCÜK



Doğma büyüme İstanbullu olan Mert Görcük, 24 yaşında. Aşçılık eğitimi alan yarışmacı, aynı zamanda yemek yaparken şarkı söylemeyi de çok seviyor ve sesine güveniyor.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KAÇ LİRA ÖDÜL ALIYOR?



Tv 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmakta olan Yemekteyiz programı kaldığı yerden devam ediyor. Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile gerçekleşen yarışmada zaman zaman gerginlikler ve tartışmalar olsa da Onur Bey’in uyarıları ile yarışmacılar daha fazla ileri gitmeden engelleniyor. Her gün 1 Yarışmacının evinde düzenlenen organizasyonda yarışmacılar bir birine puan vererek haftanın birincisini belirliyor. haftanın birincisi olan yarışmacı 10 bin TL para ödülününde sahibi oluyor.