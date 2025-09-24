İSTANBUL 26°C / 18°C
  Yiğit Efe gizemli yolculuğa çıkıyor… Kod Adı Kırlangıç yeni sezonuyla merak uyandırdı
Magazin

Yiğit Efe gizemli yolculuğa çıkıyor… Kod Adı Kırlangıç yeni sezonuyla merak uyandırdı

“Kod Adı Kırlangıç” yeni sezon tanıtımıyla ekranlara geri döndü. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtımda, Yiğit Efe'nin bir boyut kapısından geçerek başladığı gizemli yolculuk ve dizinin bu sezon daha sürükleyici bir serüvene evrileceğinin sinyalleri izleyiciye aktarıldı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 11:36
Yiğit Efe gizemli yolculuğa çıkıyor… Kod Adı Kırlangıç yeni sezonuyla merak uyandırdı
Geçtiğimiz sezon TRT 1'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi "Kod Adı Kırlangıç" yeni sezon tanıtımıyla geri döndü. Sosyal medyada da büyük ilgi gören tanıtım, izleyicilere dizinin bu sezon daha gizemli ve sürükleyici bir serüvenin kapılarını aralayacağının sinyalini verdi.

"İYİLİĞİN TOHUMU MU FİLİZLENECEK, YOKSA KÖTÜLÜĞÜN MÜ?"

Tanıtımda Yiğit Efe'nin bir boyut kapısından geçerek başladığı yolculuk öne çıkarken, gizemli bir ses ise şu sözlerle merakı arttırdı:

"Dört mevsim tamamlandığında ikiz kapı açılmazsa taş kapı açılacak... Ve toprakta ya iyiliğin tohumu ya da kötülüğün tohumu filizlenecek."

Finalde Yiğit Efe'nin uzanan bir ele "Sonunda geldin" demesi ise izleyicileri yeni sezon için daha da heyecanlandırdı.

