Yıldırım Öcek kimdir?

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı dergi patronı Sadettin Yerebakan rolüyle tüm Türkiye'nin aklına kazınan Yıldırım Öcek rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımda yatıyordu. Yıldırım Öcek'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Yıldırım Öcek’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. İşte Yıldırım Öcek ile ilgili merak edilenler..

Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalarda yer eden Yıldırım Öcek dün akşam vefat etti.



66 yaşındaki oyuncu, fazla kiloları nedeniyle geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında rahatsızlanmış ve 4 gün önce hastanede yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.



Oyuncu Yıldırım Öcek yaşamını yitirdi



"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"



Sanatçının oğlu Seçkin Öcek, babasının vefatı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Babamı yarım saat önce kaybettik, çok üzgünüz. Tedaviyi reddettiğine dair haberleri okudum. Kesinlikle doğru değil. Tedavisiyle ilgili gereken her şey yapıldı. Kendisine çok dikkat ediyor, sporunu yapıyordu. Yediklerine içtiklerine dikkat ediyordu ama çoklu organ yetmezliği yüzünden kaybettik. Ağabeyim yurtdışında, onun gelmesini bekliyoruz. Cenaze ne zaman yapılacağını, onun gelmesinin ardından karar vereceğiz."

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?



Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.







YILDIRIM ÖCEK'İN OYNADIĞI DİZİLER



Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)

Nekrüt (2008)

Ateşle Barut (2008)

Semum - Cengiz (2008)

Emret Komutanım (2008)

Baba Oluyorum (2007)

Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)

Küçük Hanımefendi (2006)

AB nin Yolları Taştan - Münihli (2005)

Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)

Acı Hayat - Emlakçı (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005)

Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)

Neredesin Firuze - Dükkân sahibi (2003)

Patron Kim (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Rus Gelin (2002)

Ekmek Teknesi (2002)

Berivan (2002

Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)

Altın Yumruk İstanbul'da (2001)

Tatlı Hayat (2001)

Ayrılsak da Beraberiz 1999)

Deli Yürek (1999)

Ruhsar (1997)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)

Babamın Günahı - Baba (1998)