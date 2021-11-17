17 Kasım 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:32

Yönetmenliğini ve Senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler filmine bir yenisi ekleniyor. Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler' serisinin üçüncü filmi için kolları sıvadı. Peki Organize İşler 3 oyuncuları kimler?

Yılmaz Erdoğan, hem yazıp yönettiği, hem de başrolünü üstlendiği 'Organize İşler'i 2005 yılında sinemaseverlerle buluşturmuştu. Filmde Erdoğan, başrolleri Tolga Çevik ve Demet Akbağ ile paylaşmıştı.

Devam filmi 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ise 2019 yılında beyazperdedeki yerini aldı. Filmde Erdoğan, başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral ile paylaşmıştı.

ORGANİZE İŞLER 3: KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI KİMLER?

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre; usta oyuncu ve yönetmen, bir soygun hikâyesini konu alan 'Organize İşler'in üçüncü filmi için çalışmalara başladı.

Sanatçı, yazım aşamasından sonra oyuncu kadrosunu belirleyecek.

'Organize İşler–Karun Hazinesi' adlı yapımın senaryosunu yazmaya başlayan Erdoğan, 2022 yılında çekimler için start almayı hedefliyor. Aylardır senaryo üzerine çalışan Yılmaz Erdoğan, yazım aşaması bittikten sonra oyuncu seçmeleri için kolları sıvayacak.