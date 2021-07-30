Zerrin Özer'in son hali görenleri şaşırttı!

30 Temmuz 2021 Cuma 14:09 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:09

Zerrin Özer yeni klip müjdesi verirken imaj değişikliği de yaptı.

Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ile ağızları açık bıraktı. 63 yaşındaki usta sanatçı, adeta bambaşka biri oldu.

Instagram hesabından takipçileri ile son halini paylaşan Özer, şu notu düştü:

'Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.

Zerrin Özer'in son halini gören sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?'

İşte Zerrin Özer'in son hali...

Zerrin Özer'i paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Seda Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" yorumunu yazdı.

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

1957 doğumlu olan Zerrin Özer, 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in kız kardeşidir.

1991-1992 yılları arasında müzisyen Alper Önal ile, 2006-2008 yılları arasında Levent Süren ile, 2019-2020 yılları arasında Murat Akıncı ile evli kaldı.

Zerrin Özer 1.67 metre boyunda, 72 kilo ve akrep burcudur.