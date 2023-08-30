TV8 'de yayınlanan Yemekteyiz programında Berke Bey adlı yarışmacı iddialı açıklamalarıyla seyircinin dikkatini çekti. Berke Türkmen Yemekteyiz yarışmasının kadrosunda dahil olan yarışmacı Berke Ünlü modacı Emel Yıldırım ile de moda sektöründe çalışmıştır. Peki Yemekteyiz Berke kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

YEMEKTEYİZ BERKE KİMDİR?



Yemekteyiz programının yeni sezon yarışmacılarından Berke Türkmen 1979 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Mağazacılık ve işletmecilik sektörlerinde başarılı olmuştur. Ünlü modacı Emel Yıldırım ile de moda sektöründe çalıştı.