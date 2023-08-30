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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Berke Türkmen kimdir? Yemekteyiz Berke kaç yaşında?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının ilk hafta yarışmacılarından Berke Türkmen dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Berke Türkmen kimdir? Yemekteyiz Berke kaç yaşında? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler

30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:54 - Güncelleme:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Berke Türkmen kimdir? Yemekteyiz Berke kaç yaşında?
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TV8 'de yayınlanan Yemekteyiz programında Berke Bey adlı yarışmacı iddialı açıklamalarıyla seyircinin dikkatini çekti. Berke Türkmen Yemekteyiz yarışmasının kadrosunda dahil olan yarışmacı Berke Ünlü modacı Emel Yıldırım ile de moda sektöründe çalışmıştır. Peki Yemekteyiz Berke kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

YEMEKTEYİZ BERKE KİMDİR?

Yemekteyiz programının yeni sezon yarışmacılarından Berke Türkmen 1979 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Mağazacılık ve işletmecilik sektörlerinde başarılı olmuştur. Ünlü modacı Emel Yıldırım ile de moda sektöründe çalıştı.

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