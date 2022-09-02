1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı ATV'de John Wick 3, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Dolittle, TRT 1'de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Star Tv'de Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 1 Eylül 2022 reyting sonuçları

1 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. İşte perşembe akşamı yayınlanan yapımların reyting sıralaması...

1 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Duy Beni yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncü sırada Aşkı Memnu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.