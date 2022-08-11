10 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları: Güldür Güldür, Masterchef, Seversin reyting sıralaması

10 Ağustos 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı; Güldür Güldür Show, Seversin, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Kurye, Kara Tahta ve Celal İle Ceren izleyenleriyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 10 Ağustos 2022 reyting sonuçları

10 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Seversin aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Masterchef Özet aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Masterchef Özet aldı. İşte çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film ve programların reyting sıralaması...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 SEVERSIN KANAL D

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KARA TAHTA TRT 1

9 SEVERSIN (OZET) KANAL D

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 SEVERSIN KANAL D

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KARA TAHTA TRT 1

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SEVERSIN (OZET) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

4 SEVERSIN KANAL D

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 KARA TAHTA TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SEVERSIN (OZET) KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Seversin 11. bölüm izle tek parça!