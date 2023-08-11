10 Ağustos Perşembe reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?

10 Ağustos reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen ve TRT1'de Kendi Düzen Ağlamaz isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show ve Fox TV'de Kısmet isimli dizinin tekrra bölümü yayınlanırken ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef All Star ile heyecanlı anlar yaşandı. Star TV'de ise Kod Adı: Angel ve Paris'ten Sevgilerle isimli yabancı sinema filmleri ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 10 Ağustos 2023 reyting sonuçları

10 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



10 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TRT1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz, 3. sırada Fox Ana Haber yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TV8,5'ta yayınlanan Adana Demirspor-CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, 3. sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

10 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Ya Çok Seversen 6.bölüm full izle!