İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0482
  • EURO
    29,7536
  • ALTIN
    1666.27
  • BIST100
    7520.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 10 Ağustos Perşembe reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?
Medya

10 Ağustos Perşembe reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?

10 Ağustos 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Kod Adı: Angel, Kendi Düşen Ağlamaz, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 10 Ağustos reyting sonuçları

11 Ağustos 2023 Cuma 09:35 - Güncelleme:
10 Ağustos Perşembe reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?
ABONE OL

10 Ağustos reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen ve TRT1'de Kendi Düzen Ağlamaz isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show ve Fox TV'de Kısmet isimli dizinin tekrra bölümü yayınlanırken ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef All Star ile heyecanlı anlar yaşandı. Star TV'de ise Kod Adı: Angel ve Paris'ten Sevgilerle isimli yabancı sinema filmleri ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 10 Ağustos 2023 reyting sonuçları

10 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TRT1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz, 3. sırada Fox Ana Haber yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada TV8,5'ta yayınlanan Adana Demirspor-CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması, 3. sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

10 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Ya Çok Seversen 6.bölüm full izle!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.