Ufak Tefek Cinayetler mi Kadın mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı birinci kim oldu 11 Aralık 2018 reyting sonuçları açıklandı

11 Aralık reyting sonuçları yayında! 2018 Ufak Tefek Cinayetler mi Kadın mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? Salı gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi. 11 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirveyi kaptı. Totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu. Dünkü reyting sonuçları yayında mı? Salı 11 Aralık reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması araştırılıyor. Sevilen diziler arasında kıyasıya rekabet Salı günüde devam etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Ufak Tefek Cinayetler 11 Aralık Salı reyting sonuçları için kıyasıya rekabet içerisindeydi. Dizilerin, programların, yarışmaların ve ana haber bültenlerinin yarıştığı akşamda kazanan kim oldu? Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total puan türünde 29.04 share alan Kadın zirveye yerleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18.72 share alarak ikinci sırada, Kadın dizisi özet 16.54 share ile dördüncü sırada yer aldı. AB puan türünde 25.66 share alan Kadın dizisi birinci sırada, 19.92 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada, 14.87 share alan Kadın özet dördüncü sırada, 12.8 share alan Masterchef Türkiye beşinci sıradai 10.1 share alan Ufak Tefek Cinayetler altıncı sırada yer aldı. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte reyting sonuçlarına dair en son haberler ve son dakika gelişmeleri star.com.tr'de...

11 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Salı gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi. 11 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirveyi kaptı. Totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu. Beşinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özet), altıncı sırada Minyonlar (Y.S.), yedinci sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda da Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu. Beşinci sırada Ufak Tefek Cinayetler, altıncı sırada Masterchef Türkiye, yedinci sırada sırada ise Masterchef Türkiye (Özet) yer aldı.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 4 ARALIK 2018

Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total puan türünde 29.04 share alan Kadın zirveye yerleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18.72 share alarak ikinci sırada, Kadın dizisi özet 16.54 share ile dördüncü sırada yer aldı. AB puan türünde 25.66 share alan Kadın dizisi birinci sırada, 19.92 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada, 14.87 share alan Kadın özet dördüncü sırada, 12.8 share alan Masterchef Türkiye beşinci sıradai 10.1 share alan Ufak Tefek Cinayetler altıncı sırada yer aldı.

TOTAL

AB

ABC1

10 Aralık reyting sonuçları

Reyting sonuçlarına göre günün kazananları belli oldu. Reyting sonuçlarında total raporuna göre Çukur birinci, Söz ikinci, Fox Ana Haber üçüncü oldu. Yasak Elma dizisi dördüncü olurken, Çukur dizisi özeti beşinci, Söz dizisi özeti altıncı, Müge Anlı ile Tatlı Sert yedinci oldu. Reyting sonuç tablosu detayları şu şekilde… TOTAL

AB

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.