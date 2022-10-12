11 Ekim reyting sonuçları: Türkiye-ABD voleybol maçı, Üç Kız Kardeş ve Yalı Çapkını reytingleri

11 Ekim reyting sonuçları dizi yapımcıları ve reklam veren firmalar tarafından takip ediliyor. Salı akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Hareket Sekiz (Yerli Sinema), TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası Çeyrek Final Türkiye-ABD maçı ve Balkan Ninnisi Star Tv'de Yalı Çapkını ve Show TV'de Baba dizisi ekrana geldi. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 11 Ekim 2022 Salı reyting sonuçları

11 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam özet yer aldı.

Atv'de ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi önceki haftalarda da reytinglerde ilk sırada yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

11 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

BBCS (Ben Bu Cihana Sığmazam) 4. Bölüm izle tek parça!

Üç Kız Kardeş 21.bölüm izle tek parça!