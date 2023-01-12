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Medya

11 Ocak reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

11 Ocak 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Ailecek Şaşkınız, O Kız, Sıfırıncı Gün, Kuruluş Osman, Kasaba Doktoru, Çöp Adam ve Hayatımın Şansı dizisinin yeni bölümü ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

12 Ocak 2023 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
11 Ocak reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması
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11 Ocak reyting sonuçları: Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü, Kanal D'de ise O Kız, Fox TV'de Hayatımın Şansı, Star TV'de Çöp Adam, TRT1'de Kasaba Doktoru, ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Sıfırıncı Gün dizilerinin yeni bölümleri seyirci karşısına çıktı. Peki en çok ne izlendi? İşte 11 Ocak 2023 reyting sonuçları

11 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

11 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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