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Medya

12 Mart 2023 reyting sonuçları: Güzel Günler, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

12 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; ATV'de Başım Belada, Kanal D'de Yargı, Show Tv'de Güzel Günler, TRT 1'de Teşkilat gibi diziler yer alırken TV8 ekranlarında ise Survivor 2023 yarışması ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazar dizilerinin reyting listesi

13 Mart 2023 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
12 Mart 2023 reyting sonuçları: Güzel Günler, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması
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12 Mart reyting sonuçları: Pazar akşamı televizyonlarda; Güzel Günler, Yargı, Başım Belada, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor 2023 ve Ego ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 12 Mart 2023 reyting sonuçları

12 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı

12 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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