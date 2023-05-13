12 Mayıs reyting sonuçları: Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması

12 Mayıs reyting sonuçları; Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cuma akşamı Kanal D'de önce yabancı sinema Hızlı ve Öfkeli 8, hemen ardından ise yerli sinema Kutsal Damacana: Dracoola ekrana geldi. Aynı saatlerde Fox TV'de Gol Kralı isimli yerli sinema filmi izleyiciyle buluştu. Dizi izlemek isteyenler için ise TRT1'de Barbaros Hayreddin, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. ATV'de Ateş Kuşları dizisi özel bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 12 Mayıs 2023 reyting sonuçları

12 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



12 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.12 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.