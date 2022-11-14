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Medya

13 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Yargı Teşkilat, Tozluyaka, Güzel Günler reyting tablosu

13 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programı, TRT 1'de ise Teşkilat dizisi, Star TV'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Fox TV'de ise yerli Tozluyaka ile Darmaduman dizileri arka arkaya ekrana geldi. TV8'de MasterChef izleyenleri ekranlara kilitlerken Show TV'de yeni yeri dizi Güzel Günler ekrana geldi. Peki Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 13 Kasım 2022 reyting sonuçları

14 Kasım 2022 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
13 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Yargı Teşkilat, Tozluyaka, Güzel Günler reyting tablosu
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13 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster, Tozluyaka, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2 ve Masterchef ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte Pazar dizilerinin reyting listesi

13 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 TOZLUYAKA FOX

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 GUZEL GUNLER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 GUZEL GUNLER SHOW TV

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

9 TOZLUYAKA FOX

10 TOZLUYAKA (OZET) FOX

Tozluyaka son bölüm izle tek parça!

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 GUZEL GUNLER SHOW TV

9 TOZLUYAKA FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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