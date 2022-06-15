14 Haziran 2022 reyting sonuçları: Destan, Senden Daha Güzel, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

14 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 14 Haziran 2022 reyting sonuçları

Salı akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Bir Baba Hindu, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Atv'de Destan, TRT1'de Bakış Açısı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. İşte 14 Haziran reyting sıralaması

14 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.

14 Haziran 2022 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.