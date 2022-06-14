Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölümüyle ekrana geldi. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin sezon finalinde Somer, Türkan'a yaşattığı zor günleri telafi etmek için ona evlenme teklifi eder. Çiftin mutluluğu Rüçhan'ı çileden çıkarır ve Nesrin'e Türkan'a yaptılarını anlatır. Nesrin'in kalbi buna dayanmaz.... Üç Kız Kardeş 16.bölüm full izle son bölüm bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Üç Kız Kardeş sezon finali izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 16. BÖLÜM İZLE (SEZON FİNALİ)

Üç Kız Kardeş, 16. bölümüyle izleyiciye hüzünlü anlar yaşattı. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni sezonda Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Üç Kız Kardeş 16. Bölümde Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar.

Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğulu bir kez daha karşı karşıya getirir.

Bu konuda oldukça gururlu bir tavır sergileyen Sadık, Türkan ve Somer'in mutluluğuna gölge düşmemesi için çabalar.

SOMER, TÜRKAN'A EVLENME TEKLIFI EDIYOR!

Somer, Türkan'a yaşattığı zor günlerin ardından yeni bir sayfa açmak ister ve artık Türkan'ı mutlu etmek için çabalar. Türkan'a hazırladığı sürprizle evlenme teklif eden Somer, Türkan'dan "Evet" yanıtını alınca mutluluktan havalara uçar.

Somer'in varlığı Kalender Ailesi'ni her geçen gün daha da mutlu ediyor.

Türkan ve Somer'in barışmasıyla aile bir araya gelir. Sadık, ailesine yokluğunda sahip çıkan Somer'e her geçen gün daha da minnet duyar.

Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan'la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar.

RÜÇHAN'IN YENİ HAMLESİ

Rüçhan, Mine'nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat'ın esiri olmuştur. Somer'in de Türkan'la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.

Somer'i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan boş durmaz önce Türkan'ı sıkıştırmaya başlar. Mine'yi de bu konuda dolduruşa getirir.

MINE, NESRIN'E SOMER'DEN HAMILE OLDUĞUNU AÇIKLIYOR!

Somer ve Türkan arasında işler yolunda gitmektedir. Doyasıya aşkların yaşayan çift adeta bulutların üzerindedir. Nesrin de kızını bu konuda destekler. Ancak Rüçhan planlarını yapmıştır. Mine'yi gerçeği açıklaması için Nesrin'e gönderir. Nesrin duydukları karşısında şok olacaktır.

TÜRKAN'A OLANLARI ÖĞRENEN NESRIN FENALAŞIYOR!

Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını üzmesine izin vermeyecektir.

Rüçhan'ın Nesrin'e gelip Türkan'a yaptığı işkenceleri anlatması da üstüne tuzu biberi olur. İki anne yüzleşir ve Nesrin büyük bir yıkım yaşar.

Diğer yandan Derya'nın gerçek babası ortaya çıkıp kızına gerçeği açıklar. Derya şimdi ne yapacak?