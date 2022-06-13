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Dizi

Yasak Elma 146. son bölüm izle sezon finali! Yasak Elma 146. bölüm full izle FOX TV!

Yasak Elma 146. bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın 146.son bölümde Doğan, Çağatay'dan tamamen kurtulmak için arabasına tuzak kurar. Fakat Çağatay arabada yalnız değildir... Yasak Elma 146.bölüm İzleme linki ve sezon finali bölümde yaşananlar. Yasak Elma 146. bölüm full izle FOX Tv!

13 Haziran 2022 Pazartesi 20:06 - Güncelleme:
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Yasak Elma 146. bölümü ile sezon finali yaptı. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 146. bölümde Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne var ki Yıldız da Çağatay'ın yanındadır. Yıldız ölecek mi? İşte Yasak Elma 146. bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 146. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 146. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, sezon finali ile ekrana geldi.

Yasak Elma 146. bölümde Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir.

Çağatay'ın arabasına düzenek kuran Doğan, onun bir kaza sonucu ölmesini planlar. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Ender ve Yıldız da Çağatay'ın arabasındadır.

Öte yandan Kumru, Ekin'in gerçek yüzünü görür. Ekin'i birini öldürürcesine döverken tanık olan Kumru ne yapacak?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Handan ortak olmuş, amacına daha da yaklaşmıştır. Yıldız ve Ender'e kök söktürmeye kararlıdır.

Handan'ın yeni ortak olması, Yıldız ve Ender'i şaşkına çevirir.

Çağatay'ın kardeşi Sedai ortaya çıkar. Doğan ise Sedai'ye bir teklifte bulunarak Çağatay'a miras davası açması durumunda kendisini destekleyeceğini söyler.

Sedai dava açarsa tüm mirasın yarısını alabilecektir.

Çağatay olan bitenin arkasında Doğan'ın olduğunu anlayarak ona ağır bir darbe indirmenin hazırlığını yapar.

Partide Doğan'ın para verdiği bir kadının videosunu yayınlayarak onu rezil eder. Buna çok sinirlenen Doğan, Çağatay'ın ölmesini ister.

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