Hakim 10. bölümüyle izleyenlere veda etti. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Hakim'in 10. bölümünde Azem, Ömer'i arayarak Ozan'ı öldüreceğini söylüyor. Hakim final bölümünü izlemek için Youtube ve atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hakim 10. Bölüm full izle Youtube!

HAKİM 10.BÖLÜM İZLE ATV!

Limon Film imzalı Hakim dizisi nin düşen reyting oranları sebebiyle final kararı alındı.

HAKİM FİNAL BÖLÜMÜ İZLE YOUTUBE!

Atv'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar.

Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir...

Ve Azem oyunu başlatır.

Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?

Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...

Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir.

Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?

HAKİM DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Hakim dizisi Senaryodaki zayıflık ve reytinglerdeki düşüş nedeniyle 13 Haziran Pazartesi akşamında final yaparak ATV ekranlarına veda ediyor.