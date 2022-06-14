13 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Apex: Ölüm Adası, Kanal D'de Yerli Sinema, Star'da Anonim, FOX Tv'de Yasak Elma, Atv'de Hakim, TRT1'de Meg: Derinlerdeki Dehşet, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 13 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 13 Haziran reyting sıralaması

13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yer aldı.

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