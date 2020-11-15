15 Kasım 2020 Pazar 11:07 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:07

14 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan İboShow, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka ve MasterChef Türkiye dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 14 Kasım 2020 reyting sonuçları…

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Kasım 2020 tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre Show Tv'de yayınlanan Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisi Reyting sonuçlarında sıralamada en üstte yer aldı. 2. sırada ise 9 yıl aradan sonra yayınlanan İbo Show yer aldı. İşte İbo Show, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka ve MasterChef Reyting sıralaması

Total'de 1.sırada Show TV’de yayınlanan “Kuzey Yıldızı İlk Aşk”, 2. sırada 9 yıl sonra Star TV’de ekrana geri dönen “İbo Show” programı, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada “İbo Show” yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KUZEY YILDIZI

2 İBOSHOW

3 GÜLBİN TOSUN

4 MASTERCHEF TÜRKİYE

5 KUZEY YILDIIZ

6 SHOW ANA HABER

7 GÖNÜL DAĞI

8 ZÜMRÜDÜANKA

9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

10 HABER ONU

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 MASTERCHEF

2 GÜLBİN TOSUN

3 İBO SHOW

4 GÖNÜL DAĞI

5 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

6 SADAKATSİZ

7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

8 ZÜMRÜDÜANKA

9 HAVA DURUMU

10 MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 MASTERCHEF TÜRKİYE

2 İBO SHOW

3 GÜLBİN TOSUN

4 GÖNÜL DAĞI

5 KUZEY YILIDIZI İLK AŞK

6 HAVA DURUMU

7 SHOW ANA HABER

8 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

10 SADAKATSİZ

Kuzey Yıldızı 39. bölüm izle (Puhu Tv, Show Tv)