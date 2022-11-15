14 Kasım reyting sonuçları 2022: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Masterchef reyting sıralaması

14 Kasım reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Maymunlar Cehennemi: Savaş, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazartesi dizilerinin reyting listesi

14 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ATV ANA HABER ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

8 YASAK ELMA (TKR) FOX

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Yasak Elma 155. son bölüm full izle FOX Tv!

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 YASAK ELMA (TKR) FOX

6 ATV ANA HABER ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ATV GUN ORTASI ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

6 YASAK ELMA (TKR) FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D