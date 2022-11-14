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Dizi

Yasak Elma 155. bölüm izle! Yasak Elma 155. son bölüm full izle FOX Tv!

Yasak Elma 155. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümde Ender, Doğan'ı kazanmak için nihai çözümü bulur. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 155.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 155. bölüm full izle FOX TV!

14 Kasım 2022 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
Yasak Elma 155. bölüm izle! Yasak Elma 155. son bölüm full izle FOX Tv!
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Yasak Elma 155. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 155. bölümde Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız'ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır. Ender'in planı ne? Yasak Elma 155. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 155.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 155. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 153. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız'ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır.

Kumru yeni tanıştığı doktor Selim'i beğenerek, kendini farklı biri gibi gösterir. Ender, Doğan'ı kazanmak için nihai çözümü bulur.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokmuş, Doğan'la Ender'e hayatı zehir etmişti.

Herkesin Yıldız'dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender'i şoke etti.

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