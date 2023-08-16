15 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Sen Türkülerini Söyle, Dönence reyting sıralaması

15 Ağustos reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Dönence dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Avanak Abdi, Fox TV'de Recep İvedik 2 isimli yerli sinema filmi, Star TV'de ise Kuşatma: Nişancının Gözü isimli yabancı sinema filmi yayınlandı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 15 Ağustos 2023 reyting sonuçları



15 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



15 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Show TV'de yayınlanan Türk Sineması "Korkusuz Korkak", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Korkusuz Korkak", 3.sırada "Masterchef Türkiye All Star Özet" yer aldı.

15 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Dönence 6. Bölüm full izle!

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.