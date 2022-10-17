16 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları: Tozluyaka, Teşkilat ve Yargı reyting sıralaması

16 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı TV8'de MasterChef, TRT1'de Teşkilat, ATV'de Gül Masalı, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV'de Mucize Hayat, Kanal D'de O Kız ve Üç Kızkardeş'in tekrarı, Fox TV'de Tozluyaka ve Yasak Elma tekrarı; Star TV'de Gecenin Ucunda dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi.

reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 16 Ekim 2022 Pazar reyting sıralaması

16 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Yargı özet yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

16 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.