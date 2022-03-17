16 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum reyting sıralaması

17 Mart 2022 Perşembe 09:16 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 09:16

16 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Oğlum, Kanal D'de Sadakatsiz, Star'da Play Mobil Filmi, FOX Tv'de Son Nefesime Kadar, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Ya İstiklal Ya Ölüm (Yerli Sinema) izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 16 Mart reyting sıralaması

16 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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