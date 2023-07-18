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Medya

17 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Veda Mektubu, Maviye Sürgün, Üvey Anne reyting sıralaması

17 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı Show TV'de Maviye Sürgün, ATV'de Üvey Anne, TRT1'de Yangın Günleri Independenta, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu, Star Tv'de Patlat Kazan, Fox TV'de Yaz Şarkısı, TV8'de ise MasterChef ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 17 Temmuz 2023 reyting sonuçları

18 Temmuz 2023 Salı 11:27 - Güncelleme:
17 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Veda Mektubu, Maviye Sürgün, Üvey Anne reyting sıralaması
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17 Temmuz 2023 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Maviye Sürgün, Üvey Anne, Yangın Günleri Independenta, Veda Mektubu, Patlat Kazan, Yaz Şarkısı ve MasterChef ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 17 Temmuz reyting sonuçları

17 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Türkiye Çin 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 VEDA MEKTUBU KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 UVEY ANNE ATV

5 RECEP IVEDIK (T.S) FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 PATLAT KAZAN STAR TV

9 SON GUN TRT 1

10 ATV ANA HABER ATV

Maviye Sürgün 6. bölüm full izle!

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 VEDA MEKTUBU KANAL D

3 TURKIYE-CIN 2023 FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

4 FOX ANA HABER FOX

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 RECEP IVEDIK (T.S) FOX

7 UVEY ANNE ATV

8 SICAK GELISME KANAL D

9 PATLAT KAZAN STAR TV

10 YANGIN GUNLERI INDEPENDENTA TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 VEDA MEKTUBU KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 UVEY ANNE ATV

5 RECEP IVEDIK (T.S) FOX

6 TURKIYE-CIN 2023 FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

7 VEDA MEKTUBU (OZET) KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 PATLAT KAZAN STAR TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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