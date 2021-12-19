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Medya

18 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? O Ses Türkiye, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması

18 Aralık 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, O Ses Türkiye, Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Annemizi Saklarken, Elkızı izleyenleriyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Aralık 2021 reyting sonuçları

19 Aralık 2021 Pazar 09:40 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 09:40
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18 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Annemizi Saklarken, FOX Tv'de Elkızı, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 18 Aralık 2021 reyting sonuçları

18 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

18 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı (ÖZET), üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

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