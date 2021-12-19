19 Aralık 2021 Pazar 10:24 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 10:24

Kardeşlerim dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Atv'nin dram türündeki dizisi Kardeşlerim 33. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı dizi, Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de yayınlanıyor. Kardeşlerim 33. bölümü full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Kardeşlerim son bölüm izle (Youtube, atv)

34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! "SAKIN KIPIRDAMA ATEŞ EDERIM!"

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar... Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır. Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Emel vuruluyor...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşlerim dizisinin 33. bölümünde Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar.

Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar.

Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)