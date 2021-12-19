Kardeşlerim dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Atv'nin dram türündeki dizisi Kardeşlerim 33. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı dizi, Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de yayınlanıyor. Kardeşlerim 33. bölümü full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Kardeşlerim son bölüm izle (Youtube, atv)
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ
Kardeşlerim dizisinin 33. bölümünde Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar.
Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.
Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar.
Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)